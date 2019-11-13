Политика , 13 ноя, 06:24
0
На Украине назвали три неисполненных предвыборных обещания Зеленского
Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не исполнил три своих предвыборных обещания. Об этом он сказал на телеканале NewsOne.
В первую очередь он отметил, что по прошествии нескольких месяцев президентства Зеленский не начал "посадки коррупционеров". Во-вторых, украинцы не хотят возвращаться из эмиграции, и, в-третьих — в стране не наступил «закон один для всех».
По словам Спивака, нарушение этих обещаний приведет к изгнанию действующего правительства в феврале предстоящего года.
Материал дополняется