В Челябинске произошел пожар на территории компрессорного завода

В Челябинске произошел пожар на территории компрессорного завода

Пожар произошел на территории Челябинского компрессионного завода. Площадь возгорания составила порядка 600 кв. м, сообщает издание «Челябинск online» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Егора Пахомова.

«Сам завод не пострадал. В котельной в момент возгорания находились три человека, они эвакуировались самостоятельно», — сказал он.

По словам сотрудника пресс-службы Михаила Растопчина, пожар произошел не на самом компрессорном заводе, а в газовой котельной, расположенной рядом.

Ранее при пожаре в жилом доме в селе Кыра Забайкальского края погибли три человека. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.