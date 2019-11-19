В Забайкалье погибли три человека при пожаре в жилом доме

В Забайкалье погибли три человека при пожаре в жилом доме

Три человека погибли при пожаре в деревянном доме, расположенном в селе Кыра Забайкальского края. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Предварительной причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем. Изначально загорелась газовая плита на веранде дома, которую, по версии спасателей, хозяева оставили без присмотра. Огонь перекинулся на другие предметы.

На момент прибытия сотрудников МЧС горела крыша и веранда жилого дома. В самом помещении спасатели обнаружили двух мужчин 1960 и 1970 г.р. и женщину 1985 г.р. без признаков жизни.

Ликвидация возгорания заняла около часа, Огонь повредил домашние вещи, крышу и веранду дома, общей площадью 16 кв. м.

18 ноября в результате пожара в частном жилом доме в городе Болотное Новосибирской области погибли женщина и двое детей.



