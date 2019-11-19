В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.

По словам народного депутата, действующее руководство страны должно отталкиваться от неудачного опыта предшествующей власти на Украине.

Кузьмин предложил юридически проанализировать ситуацию в Донбассе и призвал покончить с политическими оценками. «Хватит оценивать людей по принципу ваши — наши», — сказал политик.

В 2014 году жители ДНР и ЛНР провозгласили на востоке Украины независимые республики после того, как в результате государственного переворота в Киеве сменилась власть. Украинские власти развернули против самопровозглашенных республик антитеррористическую операцию. Киев обвинял Россию в участии своих военных в конфликте, при этом Владимир Путин неоднократно заявлял, что «российских войск на Украине нет».

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки» подписали соглашение об урегулировании вооруженного противостояния на востоке Украины. Однако это не способствовало прекращению огня, конфликтующие стороны систематически обвиняли друг друга в нарушении договоренностей. Приход к власти на Украине Владимира Зеленского способствовал активизации минского процесса. Новый саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря в Париже.

