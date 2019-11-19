В Красноярске из офиса похитили почти 6 кг золота

В Красноярске из офиса похитили почти 6 кг золота

В Красноярске полиция разыскивает злоумышленников, похитивших из сейфа в одном из офисов в центре города 5,9 кг золота. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Стоимость похищенного имущества оценивается на сумму около 18 млн. рублей. Следствие установило, что золото хранилось в неприспособленном для этого месте, без надлежащих условий безопасности и охраны. В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

17 ноября неизвестные украли у постояльца московской гостиницы $100 тыс. Сообщалось, что потерпевший распивал с ними алкогольные напитки. Ночью преступники нанесли мужчине побои, похитив у него сотовый телефон и деньги.



