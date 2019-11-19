В Хабаровском крае самолет ушел на второй круг из-за собаки на ВПП

В Хабаровском крае самолет ушел на второй круг из-за собаки на ВПП

Самолет не смог приземлиться в аэропорту Николаевска-на-Амуре из-за бегающей по взлетно-посадочной полосе собаки. В результате командир борта принял решение уйти на второй круг, сообщается на сайте Данльневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 1 октября. Животное проникло в охраняемую зону через дыру в ограждении. По итогам проверки руководителю «Хабаровских авиалиний» было внесено представление, а предприятию и главе службы авиационной безопасности назначили штрафы.

К настоящему времени поврежденное ограждение восстановили.

В начале ноября самолет «Аэрофлота» сел в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неисправности гидравлической системы.

