Самолет сел в Шереметьево после сообщений о неполадках с гидравликой

Самолет сел в Шереметьево после сообщений о неполадках с гидравликой

Самолет «Аэрофлота» приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неисправности гидравлической системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным агентства, Boeing 737 летел из Германии, на подлете к Москве датчики судна сообщили о неисправности гидросистемы самолета. В пресс-службе Шереметьево РБК подтвердили посадку самолета. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», которая выполняла рейс, лайнер летел из Франкфурта (Германия) в Москву и приземлился в 17:13 мск в штатном режиме.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, на борту лайнера находились 154 человека.

В начале сентября самолет авиакомпании «Руслайн», направлявшийся в Санкт-Петербург, вернулся в воронежский аэропорт из-за неисправности шасси. При взлете у самолета не убралась стойка шасси, после чего пилот принял решение вернуться.