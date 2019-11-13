Пользователи пожаловались на работу Facebook и Instagram

Пользователи пожаловались на работу Facebook и Instagram

В работе социальных сетей Facebook и Instagram зафиксирован сбой. Об этом сообщает портал Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, 71% пользователей Instagram пожаловались на работу новостной ленты, 22% на проблемы со входом и 6% — с функционированием соцсети. Большинство жалоб поступило из Великобритании, Нидерландов, США и России.

В случае с Facebook, пользователи испытывают проблемы с использованием сайта преимущественно в США, Бразилии, Перу, Британии, Нидерландах, Франции, Испании и Украине.

В конце сентября в работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой. Больше всего сообщений о неполадке сервиса поступило из европейских стран.





