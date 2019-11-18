СМИ узнали о задержаниях в УФСИН Дагестана после ареста экс-начальника

СМИ узнали о задержаниях в УФСИН Дагестана после ареста экс-начальника

Семь высокопоставленных чиновников дагестанского УФСИН допрошены после ареста руководителя ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, подозреваемого в коррупции и разглашении гостайны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана.

Среди допрашиваемых значится начальник СИЗО Махачкалы, уточнил собеседник агентства. Он отметил, что после допроса они были отпущены, и не исключил, что с них были взяты подписки о невыезде.

Другой источник ТАСС сообщил, что нескольких допрашиваемых задержали. О задержании также ранее писал «Интерфакс». Среди них агентство назвало начальника исправительной колонии № 7 Рабадана Алибулатова, начальника лечебно-исправительного учреждения № 4 в Махачкале Алигаджи Магомедова и начальника СИЗО № 1 в Махачкале Дауда Давыдова.

14 ноября суд арестовал на два месяца руководителя ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, который до этого возглавлял управление в Дагестане. Ему вменятся разглашение государственной тайны и коррупция.