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Общество ,  
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В аэропорту Самары задержали пассажира за распитие алкоголя в самолете

Сотрудники правоохранительных органов задержали в международном аэропорту Самары Курумоч пассажира рейса Анталья — Самара за хулиганство на борту самолета. Об этом РБК сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Во время полета мужчина распивал на борту самолета спиртные напитки и нецензурно выражался в адрес экипажа и других пассажиров.

Мужчину доставили в дежурную часть. Как показало медицинское освидетельствование, пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составили административные протоколы по по ч. 1 ст. 20.20 и ст. 20.1 КоАП РФ.

Общество
Самолет «Победы» вынужденно сел в Самаре из-за хулиганства пассажирки

10 ноября в аэропорту Курумоч из-за хулиганства пассажирки экстренно сел пассажирский самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Челябинска в Сочи. Как сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, в туалете самолета пассажирка курила электронные сигареты, нарушив тем самым правила безопасности. 

Теги: Самара, Анталья, авиарейс, аэропорт
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