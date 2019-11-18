Два человека погибли при столкновении автомобиля со зданием в Москве

Два человека погибли при столкновении автомобиля со зданием в Москве

На севере Москвы легковой автомобиль Renault врезался в одноэтажное здание, в результате чего погибли два человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного правления ГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел в 19:40 в районе дома № 1 на Пасечной улице в Тимирязевском районе Москвы. Источник ТАСС в экстренных службах города уточнил, что в аварии также пострадал один человек.

Ранее, 11 ноября, такси врезалось в несколько припаркованных машин на Ореховом бульваре на юго-востоке Москвы. По данным ГИБДД, всего на парковке столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП пострадал один человек, которого госпитализировали. Как сообщал РЕН ТВ, водителю стало плохо за рулем.