В полиции ответили на сообщения о краже Рыбкой €2 тыс. в «Москва-Сити»

В полицию Москвы с заявлением о краже обратилась девушка 1985 года рождения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, проверяют на причастность к краже. В полиции РБК не стали сообщать дополнительные детали происшествия.

Агентство «Москва» со ссылкой на источник сообщало, что в полицию обратилась 34-летняя безработная жительница Санкт-Петербурга. Она заявила, что Вашукевич украла у нее деньги, мобильный телефон и личные вещи во время их совместного отдыха в апартаментах в башне «Око» в «Москва-сити». Собеседник рассказал, что проводится проверка. Информацию подтверждает Telegram-канал «112».

По данным РЕН ТВ, в полицию обратилась модель Дарья Монтана. Телеканал сообщает, что она приехала к Вашукевич в гости в апартаменты башни «Око».

В 2018 году гражданку Белоруссии Вашукевич задержали вместе с Александром Кирилловым (Алекс Лесли) в Таиланде. Из заподозрили в организации незаконных секс-тренингов. Они признали свою вину. Суд назначил им условное заключение.17 января текущего года их депортировали из Таиланда. В России они проходили по делу о принуждении к занятию проституцией в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 240 УК).