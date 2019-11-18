Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 63,75 (-0,13) Quote, 12:19
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 70,53 (+0,12) Quote, 12:19
В полиции ответили на сообщения о краже Рыбкой €2 тыс. в «Москва-Сити» Общество, 21:28 Президент «Зенита» заявил о мечте Кокорина завершить карьеру в Петербурге Спорт, 21:20 Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием Финансы, 21:17 WADA назвало дату рассмотрения рекомендации по статусу РУСАДА Спорт, 21:14 Спецборт МЧС вернул из Ирака более 30 российских детей Общество, 21:11 Почитай старших: кто автор текста. Тест РБК и Билайн, 21:10 Правительство выбрало операторов перевода госорганов в «облако» Технологии и медиа, 21:00 ТАСС узнал об отставке главы полиции на метро Москвы после стрельбы Общество, 20:49 ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова Общество, 20:41 «Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа Экономика, 20:37 Отложить смартфон и обнаружить: жизнь вокруг ярче любого экрана РБК и Mercedes-Benz, 20:29 Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции с 4-й степенью рака Общество, 20:26 Евросоюз заявил об упущенной Минском возможности на выборах в парламент Политика, 20:25 Федор Емельяненко осудил Макгрегора за оскорбление дагестанцев Спорт, 20:24
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
В полиции ответили на сообщения о краже Рыбкой €2 тыс. в «Москва-Сити»

В полицию Москвы с заявлением о краже обратилась девушка 1985 года рождения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, проверяют на причастность к краже. В полиции РБК не стали сообщать дополнительные детали происшествия.

Агентство «Москва» со ссылкой на источник сообщало, что в полицию обратилась 34-летняя безработная жительница Санкт-Петербурга. Она заявила, что Вашукевич украла у нее деньги, мобильный телефон и личные вещи во время их совместного отдыха в апартаментах в башне «Око» в «Москва-сити». Собеседник рассказал, что проводится проверка. Информацию подтверждает Telegram-канал «112».

Общество
Стали известны детали уголовного дела против Насти Рыбки и Алекса Лесли

По данным РЕН ТВ, в полицию обратилась модель Дарья Монтана. Телеканал сообщает, что она приехала к Вашукевич в гости в апартаменты башни «Око».

В 2018 году гражданку Белоруссии Вашукевич задержали вместе с Александром Кирилловым (Алекс Лесли) в Таиланде. Из заподозрили в организации незаконных секс-тренингов. Они признали свою вину. Суд назначил им условное заключение.17 января текущего года их депортировали из Таиланда. В России они проходили по делу о принуждении к занятию проституцией в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 240 УК).

Теги: новости РБК, «Москва-Сити», кража
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Настя Рыбка поблагодарила Лукашенко за освобождение из полиции в России
Общество
Стали известны детали уголовного дела против Насти Рыбки и Алекса Лесли
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter