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Первый этап поставок танков Т-90С в Ирак завершен

Россия в полном объеме завершила первый этап поставок Ираку танков Т-90С, сообщили ТАСС в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Порядок и условия поставки бронетанковой техники на втором этапе будут согласованы дополнительно», — сказали в пресс-службе ведомства на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

Первую партию танков Россия отправила в Ирак в феврале 2018 года. Москва также переслала Багдаду бронетранспортеры. Глава комитета по обороне в иракском парламенте Хаким аз-Замили сообщил, что поставка приведет к «стратегической перемене в военной инфраструктуре» страны. По его словам, технику планируют применять в борьбе с террористами.

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Россия отправила в Ирак первую партию танков Т-90

Глава Генштаба Вооруженных сил Ирака Усман аль-Ганми сообщил, что Багдад получил 36 российских танков.

Контракт на поставку партии танков Россия и Ирак подписали в конце июля 2017 года. Стоимость этого соглашения не называли, однако директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов оценил ее в $1 млрд.

Т-90С является экспортным вариантом танка Т-90. Его производит «Уралвагонзавод». Скорострельность танка составляет семь выстрелов в минуту, а скорость достигает 60 км/ч.

Теги: Иран, ФСВТС, Т-90, танки, поставки
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