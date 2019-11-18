Первый этап поставок танков Т-90С в Ирак завершен

Контракт на поставку партии танков Россия и Ирак подписали в конце июля 2017 года. Стоимость этого соглашения не называли, однако директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов оценил ее в $1 млрд.

Т-90С является экспортным вариантом танка Т-90. Его производит «Уралвагонзавод». Скорострельность танка составляет семь выстрелов в минуту, а скорость достигает 60 км/ч.