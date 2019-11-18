Первый этап поставок танков Т-90С в Ирак завершен

Россия в полном объеме завершила первый этап поставок Ираку танков Т-90С, сообщили ТАСС в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
«Порядок и условия поставки бронетанковой техники на втором этапе будут согласованы дополнительно», — сказали в пресс-службе ведомства на авиасалоне Dubai Airshow 2019.
Первую партию танков Россия отправила в Ирак в феврале 2018 года. Москва также переслала Багдаду бронетранспортеры. Глава комитета по обороне в иракском парламенте Хаким аз-Замили сообщил, что поставка приведет к «стратегической перемене в военной инфраструктуре» страны. По его словам, технику планируют применять в борьбе с террористами.
Глава Генштаба Вооруженных сил Ирака Усман аль-Ганми сообщил, что Багдад получил 36 российских танков.