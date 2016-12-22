Россия отправила в Ирак первую партию танков Т-90

Первая партия российских танков Т-90 и бронетранспортеров уже отправлена в Ирак. Об этом заявил глава комитета по обороне в парламенте страны Хаким аз-Замили, передает «РИА Новости».
По его словам, партия из десяти танков находится в пути и скоро прибудет в Ирак. Их транспортировка из России началась 15 февраля. Аз-Замили заявил, что поставка в Ирак российских танков приведет к «стратегической перемене в военной инфраструктуре Ирака, так как они обладают современной техникой и нацелены на борьбу с терроризмом».
Контракт на поставку бронетехники Россия и Ирак заключили в июле 2017 года. Стоимость и объем поставок официально не разглашались. Вместе с тем глава Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов оценил стоимость контракта в $1 млрд, предположив, что в Ирак могут отправиться «сотни машин».
Т-90С и Т-90МС
Танк Т-90С — экспортный вариант танка Т-90. Согласно данным на сайте «Уралвагонзавода», его скорострельность достигает семи выстрелов в минуту, а максимальная скорость — 60 км/ч.
С 2011 года на вооружении ВС России принят танк Т-90МС — модернизированная версия танка Т-90.
Максимальная скорость модернизированного танка по шоссе не менее 60 км/ч. Он снабжен 125-мм гладкоствольной пушкой, которая обеспечивает повышенную точность стрельбы по сравнению с предыдущими моделями.
В этом танке используется штурвальное, а не торсионное управление и система автоматического переключения передач с возможностью перехода на ручное переключение, что позволяет уменьшить физические нагрузки на водителя, снизить расход топлива и повысить разгонные характеристики машины.