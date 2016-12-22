Россия отправила в Ирак первую партию танков Т-90

Первая партия российских танков Т-90 и бронетранспортеров уже отправлена в Ирак. Об этом заявил г​лава комитета по обороне в парламенте страны Хаким аз-Замили, передает «РИА Новости».

По его словам, партия из десяти танков находится в пути и скоро прибудет в Ирак. Их транспортировка из России началась 15 февраля. Аз-Замили заявил, что поставка в Ирак российских танков приведет к «стратегической перемене в военной инфраструктуре Ирака, так как они обладают современной техникой и нацелены на борьбу с терроризмом».

Контракт на поставку бронетехники Россия и Ирак заключили в июле 2017 года. Стоимость и объем поставок официально не разглашались. Вместе с тем глава Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов оценил стоимость контракта в $1 млрд, предположив, что в Ирак могут отправиться «сотни машин».