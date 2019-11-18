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В МИДе сообщили о планах президента Владимира Путина посетить Египет

Президент России Владимир Путин планирует посетить с рабочим визитом Египет в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя главы МИДа Михаила Богданова.

Богданов сообщил, что сейчас Москва ведет переговоры с Каиром, посвященные подготовке поездки российского лидера в Египет, поскольку страны ранее договаривались о ежегодных саммитах.

«Я думаю, что она [встреча лидеров] состоится на египетской земле в следующем году», — сказал дипломат. Замглавы МИДа также заявил, что в рамках визита намечены «важные события в рамках двустороннего стратегического партнерства».

24 октября Богданов сообщил, что вопрос о возобновлении чартерного авиасообщения между Россией и Египтом будет решен в ближайшее время. По его словам, идет работа по проверке аэропортов. Полеты были прерваны в ноябре 2015 года после взрыва в воздухе Airbus А321 лайнера «Когалымавиа», выполнявшего рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург.

Теги: Владимир Путин, Египет, визит
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