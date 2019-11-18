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Новый премьер-министр Молдавии прилетит в Россию

Председатель правительства России Дмитрий Медведев планирует встретиться со своим молдавским коллегой Ионом Кику на этой неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов, передает ТАСС.

«Дата встречи в настоящее время согласовывается», — сказал Осипов и добавил, что во время встречи премьер-министров будут обсуждаться вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Ион Кику был назначен премьер-министром Молдавии 14 ноября после того, как его выдвинул президент страны Игорь Додон, а парламент поддержал его кандидатуру. После своего назначения Кику объявил, что намерен в «ближайшее время» посетить Москву, сообщало издание Cotidianul.md.

До этого 12 ноября парламент вынес вотум недоверия правительству предыдущего премьера Майи Санду и распустил его. Причиной для вотума недоверия стал законопроект о кандидатах на пост генпрокурора. По задумке кабмина, предлагать кандидатов в генпрокуроры должен именно премьер-министр.

С этим предложением не согласился президент Додон, а Партия социалистов обвинила Санду в попытке получить контроль над Генпрокуратурой.

Теги: Молдавия, Россия, Дмитрий Медведев
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