Силовики пришли с обысками в мэрию Бийска

Утром 18 ноября сотрудники силовых структур прервали планерку в администрации города Бийска Алтайского края и начали обыски в мэрии, сообщает «Бийский рабочий».

Информацию об обысках в городской администрации подтверждает «Банкфакс» со ссылкой на свои источники. В управделами мэрии агентству сообщили, что в здании администрации работают сотрудники правоохранительных органов.

Глава Бийска Александр Студеникин находится в своем кабинете, где работают силовики. Агентство также сообщает, что из мэрии увезли замглавы города по строительству Дмитрия Маслюка, начальника управления ЖКХ Ксению Потехину, начальника отдела архитектуры и градостроительства Петра Ионенко и начальника отдела по учету и распределению жилой площади Ирину Очищалкину.

Дежурный администрации Бийска посоветовал РБК обратиться за комментарием к пресс-службе. По номеру пресс-службы администрации на звонки РБК не ответили.

В СУ СК России по Алтайскому краю отказались от комментариев. «Не могу ничего сказать. Не комментируем», — заявили в ведомстве. То же самое ответили РБК в региональном УФСБ.