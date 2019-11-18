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Силовики пришли с обысками в мэрию Бийска

Утром 18 ноября сотрудники силовых структур прервали планерку в администрации города Бийска Алтайского края и начали обыски в мэрии, сообщает «Бийский рабочий».

Информацию об обысках в городской администрации подтверждает «Банкфакс» со ссылкой на свои источники. В управделами мэрии агентству сообщили, что в здании администрации работают сотрудники правоохранительных органов.

Глава Бийска Александр Студеникин находится в своем кабинете, где работают силовики. Агентство также сообщает, что из мэрии увезли замглавы города по строительству Дмитрия Маслюка, начальника управления ЖКХ Ксению Потехину, начальника отдела архитектуры и градостроительства Петра Ионенко и начальника отдела по учету и распределению жилой площади Ирину Очищалкину.

Дежурный администрации Бийска посоветовал РБК обратиться за комментарием к пресс-службе. По номеру пресс-службы администрации на звонки РБК не ответили.

В СУ СК России по Алтайскому краю отказались от комментариев. «Не могу ничего сказать. Не комментируем», — заявили в ведомстве. То же самое ответили РБК в региональном УФСБ.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что не обладают информацией об обысках. «Сотрудники полиции не принимают участия в этих мероприятиях», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что никто из должностных лиц мэрии на момент публикации заметки не находится в статусе задержанных.

7 ноября обыски прошли в мэрии города Каспийска. Силовики работали в кабинетах заместителя главы администрации Каспийска и руководителя аппарата. Они были связаны с земельными вопросами и незаконной выдачей разрешений на строительство. Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова: его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следователей, Омаров выдал частному лицу участок под строительство гостинично-развлекательного комплекса без торгов.

Теги: обыски, Бийск, Алтайский край, новости РБК
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