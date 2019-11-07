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В мэрии Каспийска прокомментировали обыски в здании администрации

Обыски у заместителя главы администрации Каспийска и руководителя аппарата мэрии города связаны с земельными вопросами и незаконной выдачей разрешений на строительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя городской мэрии.

В администрации Каспийска отметили, что учреждение работает в обычном режиме. Как сообщили в мэрии, в ходе обысков следователи изучали документацию за период с 2012 по 2014 год, замглавы Каспийска Заур Римиханов находится на допросе. По словам представителя администрации, обыски связаны с задержанием главного архитектора города, сейчас находящегося под домашним арестом.

Позже представитель мэрии Каспийска сообщила «РИА Новости», что обыски были связаны с работой бывшего руководства, а не действующих заместителей главы администрации. Она также заявила, что заместителей не задерживали и не допрашивали.

В пресс-службе МВД Дагестана не подтвердили сведения об обысках в здании мэрии. «Не проводят наши сотрудники [оперативные мероприятия]», — сообщили РБК в ведомстве. РБК обратился за комментарием к пресс-службе УФСБ Дагестана.

7 ноября Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело в отношении экс-главы города Джамалудина Омарова. Бывшего мэра подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в декабре 2010 года Омаров без проведения торгов подписал постановление о предоставлении частному лицу участка для строительства гостинично-развлекательного комплекса с лодочной станцией. Впоследствии в нарушение интересов муниципалитета был заключен незаконный договор аренды этого участка.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудниками силовых структур проводятся обыски в здании городской администрации Каспийска.

Теги: Каспийск, обыски, новости РБК
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