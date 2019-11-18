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Сирийские войска вернули контроль над второй по мощности ГЭС в стране

Сирийская ГЭС Тишрин перешла под контроль правительственных сил. Об этом заявил представитель командования группировкой войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев, пишет ТАСС.

По словам Фомичева, с 18 ноября российская военная полиция начнет патрулирование окрестностей ГЭС. «Освобождена сама электростанция, прилегающие к ней территории. Сейчас на ней налажена работа», — сказал Фомичев, пояснив, что освобождена сама гидроэлектростанция и прилегающие к ней территории.

Тишринская ГЭС была построена в Сирии с участием российских компаний «Технопромэкспорт» и «Силовые машины». Свою работу станция начала в 1999 году. ГЭС обеспечивает электричеством провинции Ракка и Алеппо и является второй по мощности в стране (мощность — около 630 МВт). Станция находится на реке Ефрат в 90 км от Алеппо. Долгое время она находилась под контролем боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).

В середине октября войска Башара Асада восстановили контроль над самой большой ГЭС в Сирии в районе городе Табка.

Российская военная полиция помогает сирийским вооруженным силам контролировать значимые территории и объекты. 15 ноября был взят под охрану аэродром в Кобани, где раньше базировались войска США.

Теги: Сирия, Россия, ГЭС
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