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В Липецкой области погибли две женщины при пожаре в частном доме

Две женщины погибли при пожаре в частном доме в селе Архангельское Липецкой области. По данному факту следователи СУ СК России по региону проводят проверку, сообщается на сайте ведомства.

Тела двух сестер 65 и 66 лет обнаружили вечером 17 ноября во время тушения пожара в доме на Луговой улице. По предварительным данным, женщины скончались в результате отравления угарным газом. Отмечается, что в доме, где проживали женщины, было печное отопление.

На месте работают следователи, проводится осмотр, опрашиваются очевидцы. В ходе проверки предстоит установить обстоятельства гибели женщин, а также причины возгорания.

11 ноября при пожаре в двухквартирном частном доме в Оренбургской области погибли пять человек. Площадь возгорания составила 80 кв. м.

Теги: Липецкая область, пожар, Следственный комитет, проверка
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