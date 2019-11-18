СМИ сообщили об экстренной посадке самолета Хиллари Клинтон в Нью-Йорке

Самолет был вынужден экстренно вернуться в Нью-Йорк из-за технической неисправности. В частности, персонал наземной службы аэропорта увидел дым и нашел металлический обломок в нескольких десятках метров от аэропорта

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон (Фото: Simon Dawson / Reuters)

Самолет, на борту которого находилась бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, совершил экстренную посадку в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Борт авиакомпании American Airlines следовал в Вашингтон, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Пилоты лайнера рассказали властям, что самолет начало трясти, а персонал наземной службы аэропорта увидел дым и нашел металлический обломок в нескольких десятках метров от аэропорта. О пострадавших не сообщается.

Пассажиры пересели на резервный борт и позднее успешно вылетели из Вашингтона, уточняет CNN. Представитель Клинтон отказался от комментариев телеканалу.

В середине ноября похожий инцидент произошел с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым — его самолет Falcon совершил аварийную посадку в аэропорту Софии после отказа навигационной системы воздушного судна. Политик не пострадал.

Хиллари Клинтон — бывший сенатор и госсекретарь США. На президентских выборах 2016 года она была кандидатом от Демократической партии и проиграла Дональду Трампу.