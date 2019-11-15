Самолет с премьером Болгарии аварийно приземлился в Софии

Самолет Falcon с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым совершил аварийную посадку в аэропорту Софии после отказа навигационной системы воздушного судна. Об этом сообщает агентство BGNES со ссылкой на правительственную пресс-службу.

В результате неисправности системы пилоты были вынуждены уйти на второй круг и посадить правительственный лайнер в ручном режиме. Самолет смог успешно приземлиться в аэропорту, инцидент обошелся без жертв.

6 ноября самолет авиакомпании Azur Air, вылетевший из Томска во Вьетнам, экстренно приземлился в китайском аэропорту Сиань после срабатывания датчика технической неисправности. Отмечалось, что посадка прошла в штатной режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.