Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Оренбургской области

Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Оренбургской области

В жилом доме в Оренбургской области произошел пожар, пять человек погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС,

По данным ведомства, возгорание произошло в двухквартирном частном доме, расположенном в поселке Аэропорт Оренбургского района. Позже пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Площадь возгорания составила 80 кв.м.

В ноябре глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, помогая тушить загоревшийся дом своих соседей. Поднимаясь на чердак, чтобы остановить распространение пожара, мужчина плохо себя почувствовал. Его доставили в больницу, где медики констатировали смерть.