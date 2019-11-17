«Интерфакс» узнал о нескором возобновлении рейсов на курорты Египта

Возобновление авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, так как египетские аэропорты по-прежнему не отвечают российским стандартам безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой информированный источник.

«Возобновление прямого авиасообщения с египетскими курортами в преддверии сезона новогодних туров вновь откладывается», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что до конца текущего года говорить о возвращении российских чартеров в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха не приходится. Вновь приступить к обсуждению этого вопроса планируется начать в 2020 году.

РБК направил запрос в пресс службу Министерство транспорта России и Росавиации.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года после крушения лайнера «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ признали терактом взрыв самолета в воздухе.



В начале 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир.