Семь человек пострадали в ДТП в Тамбовской области

Семь человек пострадали в ДТП в Тамбовской области

Семь человек пострадали в результате ДТП в Знаменском районе Тамбовской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, авария произошла на трассе Тамбов — Сампур, в результате чего микроавтобус «Газель» съехал в кювет и перевернулся.

На место происшествия выехали спасатели и врачи скорой помощи. Пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки в Тамбове.

15 ноября в результате столкновения легкового автомобиля со школьным микроавтобусом во Владимирской области пострадали девять человек. Как рассказали в полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и столкнулся с движущимся в попутном направлении микроавтобусом «Газель». После этого оба автомобиля съехали в кювет и «Газель» опрокинулась.