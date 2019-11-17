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В Москве несколько сотен человек эвакуировали из ТЦ «Океания»

В Москве из торгово-развлекательного центра «Океания» на Кутузовском проспекте эвакуировали несколько сотен человек после срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, сообщение о срабатывании сигнализации в торговом центре поступило в 15:14 мск. К 16:30 специалисты проверили здание и установили, что сигнализация сработала ложно. Сейчас торговый центр возобновил работу.

Ранее, 9 ноября, из здания торгового центра «Смоленский пассаж» в центре Москвы эвакуировали около 350 человек после возгорания в одном из ресторанов. Представитель экстренных служб города сообщал «РИА Новости», что в вентиляционном коробе одного из ресторанов торгового центра произошла вспышка жировых отложений. В результате инцидента никто не пострадал.

Теги: торговый центр, пожарная сигнализация, эвакуация
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