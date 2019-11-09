Более 300 человек эвакуировали из здания ТЦ «Смоленский пассаж» в Москве

Более 300 человек эвакуировали из здания ТЦ «Смоленский пассаж» в Москве

Порядка 350 человек эвакуировали из здания торгового центра «Смоленский пассаж» в центре Москвы после возгорания в одном из ресторанов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По словам собеседника агентства, в вентиляционном коробе одного из ресторанов торгового центра произошла вспышка жировых отложений. В результате инцидента никто не пострадал.

Как уточняет агентство городских новостей «Москва», находившиеся в здании посетители и персонал покинули его самостоятельно. Пожара в здании не было, уточнил собеседник агентства.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

3 ноября в Москве из торгово-развлекательного центра «Спектр» эвакуировали около 600 человек из-за возгорания в подсобном помещении. Данных о пострадавших не поступало.