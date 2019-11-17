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В Гидрометцентре предупредили об близком к рекордному давлении в Москве

К концу следующей недели (24 ноября) в Москве будет наблюдаться высокое давление, близкое к рекордным значениям. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что давление в столице начнет повышаться со среды, 20 ноября.

«Завершится неделя очень высоким давлением, близким к рекордным значениям», — сказал Вильфанд. «В связи с повышением давления будет понижаться температура, а облачная система почти исчезнет, осадков не будет. То есть погода [ожидается] морозная, но бесснежная», — добавил синоптик.

Ранее ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что метеорологическая зима может прийти в Московский регион 21 ноября. По его словам, 17 и 18 ноября в Москве и области температура воздуха все еще будет теплее климатической нормы и составит 4–7 градусов выше ноля днем и до +5 градусов ночью. В среду, 20 ноября, температура будет снижаться, а в четверг, 21 ноября, наступит метеорологическая зима. Как сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, к концу недели, согласно прогнозу, температура воздуха должна составить 3–4 градуса ниже ноля.

Теги: Гидрометцентр России, погода в Москве, атмосферное давление, новости РБК
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