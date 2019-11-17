Синоптики сообщили о наступлении зимы в Москве в конце недели

Метеорологическая зима может прийти в московский регион 21 ноября, сообщил РБК ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 17-го и 18 ноября в столице и области все еще будет теплее климатической нормы — 4–7 градусов выше ноля днем и до +5 градусов ночью. В среду температура будет снижаться, а в четверг наступит метеорологическая зима. Тишковец отметил, что она придет в столицу с опозданием на 11 дней.

По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, температура воздуха к концу недели приблизится к климатической норме, которая составляет 3–4 градуса ниже ноля.

«Власть перейдет к антициклону арктического происхождения, в нем циркулирует более сухой и холодный воздух. Поэтому начиная с середины недели мы ожидаем постепенное понижение температуры. В середине недели минимальная температура в Москве [ожидается] уже отрицательная: от -1-го до -6 градусов. Дневная температура останется около нуля. В конце недели в ночные часы будет подмораживать до минус 3–8 градусов», — сказала она РБК.

Синоптики также предупреждают о гололеде на дорогах. При этом они отмечают, что снега в Москве не будет до конца ноября.