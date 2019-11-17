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Лукашенко счел ошибкой отказ позвать Путина на годовщину начала войны

Польша совершила ошибку, не пригласив российское руководство на мероприятия в честь 80-й годовщины Второй мировой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет «БелТА».

По мнению главы государства, такой поступок был грубейшей ошибкой. «Россия, Беларусь, Украина и другие республики сыграли колоссальную роль в освобождении Польши от нацизма. И вдруг не пригласить... Вы поступили неправильно».

Также Лукашенко сообщил, что в его отсутствии на этих мероприятиях нет никакой конспирологии. Президент считает, что зарабатывать политические очки на этом событии нельзя. «Я недолюбливаю такие мероприятия», — добавил он.

В сентябре замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Россию не стали приглашать на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за того, что Москва не заинтересована в сохранении «духа исторической правды».

Шинковский добавил, что десять лет назад на 70-летние начала ВОВ был приглашен Владимир Путин, а сейчас приглашен Дональд Трамп. Это решение вызвано «сменой подхода к историческим вопросам».

В российском МИД расценили решение Польши как попытку фальсифицировать итоги Второй мировой войны в угоду политическим интересам.

Теги: Александр Лукашенко, Россия, Польша, ВОВ
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