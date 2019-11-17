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В Лондоне умер снимавший королеву и The Beatles фотограф Терри О'Нилл

В Лондоне на 82-м году жизни умер фотограф Терри О'Нилл, который известен снимками королевской семьи, культовых групп и исполнителей, сообщает Mirror.

О'Нилл последние годы боролся с раком простаты. Последний раз его видели в Букингемском дворце в октябре, где он был удостоен Ордена Британской империи за свои фотографии. Вручал награду герцог Кембриджский Уильям.

О'Нилл занимался фотографией более 60 лет. Он снимал королевскую чету, Элтона Джона, Эми Уайнхаус, Роджера Мура.

Ему принадлежит первый крупный групповой портрет The Beatles 1961 года, снятый на заднем дворе студии Abbey Road во время записи сингла Please Please Me с дебютного альбома группы.

Также О'Нилл снимал The Rolling Stones еще до прихода к ним известности в начале 60-х годов прошлого века.

10 ноября Пол Маккартни сообщил о смерти автора первых обложек The Beatles Роберта Фримена. Фотографу было 82 года. Он снял обложки для первых альбомов группы With the Beatles, Rubber Soul, Help! и Beatles for Sale.

Теги: фотограф, смерть, Лондон
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