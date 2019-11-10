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Умер автор первых обложек альбомов The Beatles

Ушел из жизни британский фотограф Роберт Фримен, автор некоторых обложек альбомов группы The Beatles. Об этом сообщает на своем официальном сайте Пол МакКартни.

Фримен был автором фотографий, ставших обложками к одним из первых альбомов ливерпульской четверки — «With the Beatles», «Rubber Soul», «Help!» и «Beatles for Sale».

«Помимо того, что он был великим профессионалом, он был действительно оригинальным мыслителем», — пишет МакКартни, добавив в конце эпиграммы, что будет «скучать по этому замечательному человеку и дорожить теплыми воспоминаниями о нем».

Кроме снимков для The Beatles Фримен известен также как автор первого календаря Pirelli и режиссер культового британского фильма 1968 года «Прикасаемые» (The Touchables).

Фотографу было 82 года. Причины его смерти не называются.

Теги: The Beatles, фотограф, смерть
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