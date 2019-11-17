Москалькова разработает спецкурс для вузов по искусственному интеллекту

Обучение по обращению с искусственным интеллектом может начаться уже в ближайшее время в рамках дисциплины по соблюдению прав человека, которую разрабатывает российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Об этом рассказали ТАСС в аппарате уполномоченной по правам человека в России.

Дополнение коснется образовательной программы для студентов юридических факультетов, а также специалистов технического профиля. В рамках спецкурса авторы инициативы намерены обучать «противодействию угрозам, которые таит в себе искусственный интеллект», уточнили в аппарате.

Ранее президент России Владимир Путин предложил создать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Он отметил, что искусственный интеллект становится новым фактором развития общества, а в мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях его использования. По мнению Путина, в аспектах использования ИИ должны разбираться работники экономического сектора, бизнеса, образования, здравоохранения, правоохранительной отрасли и госслужащие.