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Под Саратовом из-за обрушения ангара пострадали трое взрослых и младенец

В Саратовской области при обрушении здания ангарного типа пострадали трое взрослых и годовалый ребенок, сообщает агентство «Регион 64» со ссылкой на региональное МЧС.

Сигнал о случившемся поступил в 8:40 утра (7:40 мск). Рухнувшая железобетонная постройка использовался частично под склад и жилье. Пострадавшие в удовлетворительном состоянии госпитализированы в медучреждение. По словам хозяина жилья, в здании произошел взрыв после включения освещения.

ТАСС со ссылкой на саратовских спасателей пишет, что предварительной причиной обрушения стал взрыв газовоздушной смеси.

8 ноября в Элисте в пятиэтажном жилом доме произошел хлопок газа, в результате которого погиб один человек.

 

Теги: Саратов, пострадавшие
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