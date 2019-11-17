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В Приморье рухнула стена жилого дома

В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.

16 ноября жители дома сообщили в диспетчерскую о происшествии. На место выехали спасательные службы. Выяснилось, что инцидент случился в нежилой квартире на первом этаже. Однако как пишет Ussurmedia, там периодически появлялись лица без определенного места жительства.

Из здания были эвакуированы 13 человек, двое из них дети. Отмечается, что дом был признан аварийным в 2012 году. Как заявили в администрации города, жителям предложат переселиться в маневренный фонд до тех пор, пока для них не будут построены новые квартиры.

В конце августа в Новосибирске на рабочих обрушилась стена, площадь обрушения составила 350 кв. м. В результате ЧП погибли трое человек. В мэрии объяснили инцидент сползанием грунта, при этом ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщал, что причиной обрушения стены и перекрытий могло послужить нарушение требований при строительстве.
 

Теги: обрушение, Приморье
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