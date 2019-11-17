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Власти Самоа объявили чрезвычайное положение из-за вспышки кори

Власти Самоа объявили чрезвычайное положение в связи со вспышкой эпидемии кори в стране. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, власти объявили о закрытии всех школ, а также отмене ряда публичных мероприятий после нескольких случаев смерти от кори, эпидемия которой распространилась по ряду островов Тихого океана.

Эпидемию заболевания в стране объявили в конце сентября. Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минздрава страны, с тех пор от кори погибли по меньшей мере шесть человек, преимущественно дети. Власти Самоа заявили о начале обязательной вакцинации от заболевания.

Как сообщает Samoa Observer, в связи с эпидемией Американское Самоа (островное государственное образование в Тихом океане, опеку над которым осуществляет правительство США) объявило об угрозе здоровью населения. Авиакомпания Samoan Airways начала просить пассажиров рейсов из Самоа предоставлять подтверждение вакцинации от кори.

В июне этого года в России в Институте стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ зарегистрировали случай заболевания корью. Ранее Роспотребнадзор объяснил, что случаи заболевания на территории страны связаны с ввозом инфекции на территорию страны из-за рубежа. По данным ВОЗ, наиболее неблагополучная ситуация с корью наблюдается в странах Африки и Юго-Восточной Азии.

Теги: эпидемия, корь
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