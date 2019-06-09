В Институте стран Азии и Африки МГУ объявили карантин из-за кори

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, после того как в Институте стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ зарегистрировали случай заболевания корью. Здание факультета закрыли на карантин, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе расследования выяснилось, что заболела сотрудница ИСАА, карантин оставили только в здании факультета (улица Моховая, дом 11). До этого из-за угрозы распространения болезни под ограничения попали и другие здания МГУ на Моховой, включая факультет журналистики (дом 9). Там из-за карантина пришлось перенести торжественную часть выпускного, отмечает агентство.

Роспотребнадзор уточнил, что все, кто был в контакте с заболевшей, не делал прививок от кори или не знает, проходил ли вакцинацию, находятся под наблюдением врачей. Ведомство отмечает, что новых случаев кори на сегодня не зафиксировано.

В мае Роспотребнадзор объяснил, что случаи заболевания корью в России связаны с ввозом инфекции на территорию страны из-за рубежа. По данным ВОЗ, наиболее неблагополучная ситуация с заболеванием наблюдается в странах Африки и Юго-Восточной Азии.



