В генконсульстве США в Мексике ввели комендантский час

Генеральное консульство США в мексиканском городе Наэво Ларедо ввело комендантский час из-за участившихся случаев насилия. Об этом сообщается в Twitter представительства.

Как следует из текста сообщения, сотрудникам американского генконсульства также запрещено покидать его территорию. В представительстве введение таких мер объяснили возросшим с 15 ноября числом актов насилия между представителями местных властей и мексиканских криминальных группировок.

Дипломатам посоветовали избегать публичных мест и следить за развитием ситуации с помощью местных СМИ.

В начале ноября в Мексике на границе штатов Сонора и Чихуахуа произошло нападение на семью мормонов, девять человек, в том числе трое детей, погибли. Как сообщил министр безопасности страны Альфонсо Дуразо, причиной нападения могли оказаться фургоны, на которых путешествовала семья, поскольку их могли принять за членов преступных группировок.