В селе в Дагестане произошел пожар

В селе в Дагестане загорелась школа, площадь возгорания составляет 350 кв.м. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по республике.

По данным ведомства, возгорание началось в одноэтажном здании школы, расположенной в Агульском районе Дагестана. В 3:50 (совпадает с мск) пожар локализовали, в 4:29 пожарные ликвидировали открытое горение. В ликвидации последствий пожара задействованы 19 человек, а также пять единиц техники. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

16 ноября этого года в Кисловодске из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 100 человек, в том числе двух детей. В пятиэтажном здании горела кровля на площади 800 кв.м. В результате пожара никто не пострадал.