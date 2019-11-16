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В Кисловодске эвакуировали 100 человек из-за пожара в пятиэтажном доме

В Кисловодске в результате пожара в многоквартирном доме эвакуировали 100 человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Пожар произошел в пятиэтажке по адресу: ул.Орджоникидзе, 27, в 17:03 мск. Отмечается, что горела кровля здания на площади 800 кв.м. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Эвакуацию 100 человек, включая двоих детей, пожарные завершили в 17:55. В 17:57 пожар удалось локализовать, а в 20:21 он был полностью потушен. В результате никто не пострадал.

В тушении пожара были задействованы 53 человека и 19 единиц техники.

Ранее, 15 ноября, из-за пожара в трехэтажном здании в дачном поселке Кокошкино (Новая Москва) из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек. По данным МЧС, возгорание произошло на втором этаже здания. Площадь пожара составила 90 кв.м. В результате никто не пострадал.
 

Теги: Кисловодск, пожар, эвакуация
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