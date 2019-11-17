Матвиенко сообщила о проекте по реконструкции кубинских железных дорог

Совместный российско-кубинский проект по реконструкции железных дорог острова привнесет качественные изменения в транспортную инфраструктуру Кубы. Об этом сообщила журналистам председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко после встречи с кубинским руководством, передает ТАСС.

Спикер российского Совфеда уточнила, что в рамках проекта предусматривается замена подвижного состава, а также увеличение скорости движения поездов. Матвиенко отметила, что межправительственное соглашение по этому вопросу подписано, но пока не ратифицировано на острове.

По ее словам, вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас Руис сообщил, что соглашение уже внесли на ратификацию, пообещав проследить за оперативностью выполнения «внутригосударственных процедур». Матвиенко также отметила, что сторонами определена схема, по которой будет осуществляться финансирование проекта.

«Все, что называется, на старте, первый этап полностью обеспечен финансированием», — заявила спикер российского Совфеда, отметив, что реализация проекта начнется по завершении согласований.