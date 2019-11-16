США расширил «черный список» по Кубе пятью отелями

Госдепартамент США внес в «черный список» новые организации, связанные с кубинскими властями, сообщается в заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

По его словам, 16 ноября столица Кубы Гавана отмечает свое 500-летие. Госсекретарь подчеркнул, что раньше Гавана был одним из самых динамично развивающихся городов США. «Эта годовщина является печальным напоминанием о том, как кубинская революция продолжает наносить ущерб собственному народу», — добавил Помпео.

В связи с этим США добавили пять отелей в список организаций, с которыми запрещены прямые финансовые операции. Всего в «черный список» входит более ста компаний. В основном это объекты туристического кластера: отели, курортные комплексы, турфирмы.

Запрет на транзакции с членами расширенного перечня вступают в силу с 19 ноября.

Дипломатические отношения между Кубой и США были разорваны в 1961 году после национализации американского имущества на острове. После этого в отношении Гаваны Вашингтон ввел торгово-экономическое эмбарго.