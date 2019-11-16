Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 15 ноя, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 15 ноя, 12:10
Twitter назвал попадающую под запрет политическую рекламу Технологии и медиа, 02:42 Пассажиры рекордного беспосадочного рейса сообщили о странностях на борту Общество, 02:34 Генкольсульство назвало имя раненого на границе США и Мексики россиянина Общество, 02:28 США расширил «черный список» по Кубе пятью отелями Политика, 02:11 Медведев проиграл Звереву на дебютном итоговом турнире ATP Спорт, 01:53 Медведев поддержал просьбу об отсрочке от армии для деятелей культуры Общество, 01:48 Соседка убитой экс-доцентом аспирантки опубликовала переписку с девушкой Общество, 01:24 Dow Jones обновил исторический максимум Финансы, 01:21 Трамп попросил Верховный суд не выдавать конгрессу его финансовые отчеты Политика, 01:13 Подозреваемую в коррупции чиновницу офиса Зеленского отправили под арест Общество, 01:06 Два человека погибли и 12 были ранены в результате взрыва в Багдаде Общество, 00:43 Посольство осудило отмену обучения на языках нацменьшинств в Латвии Политика, 00:38 Помпео объяснил разный подход США к признанию Голан и Крыма Политика, 00:37 Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений Общество, 00:36
Политика ,  
0 
США расширил «черный список» по Кубе пятью отелями

Госдепартамент США внес в «черный список» новые организации, связанные с кубинскими властями, сообщается в заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

По его словам, 16 ноября столица Кубы Гавана отмечает свое 500-летие. Госсекретарь подчеркнул, что раньше Гавана был одним из самых динамично развивающихся городов США. «Эта годовщина является печальным напоминанием о том, как кубинская революция продолжает наносить ущерб собственному народу», — добавил Помпео.

В связи с этим США добавили пять отелей в список организаций, с которыми запрещены прямые финансовые операции. Всего в «черный список» входит более ста компаний. В основном это объекты туристического кластера: отели, курортные комплексы, турфирмы.

Запрет на транзакции с членами расширенного перечня вступают в силу с 19 ноября.

Дипломатические отношения между Кубой и США были разорваны в 1961 году после национализации американского имущества на острове. После этого в отношении Гаваны Вашингтон ввел торгово-экономическое эмбарго.

Во время президентства Барака Обамы отношения между странами улучшились, в 2015 году дипломатические отношения были официально возобновлены. Администрация Дональда Трампа придерживается жесткого политического курса в контактах с полуостровом.

Теги: США, Куба, санкции
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Болтон заявил о новых санкциях против Кубы и Венесуэлы
Политика
США ввели санкции против чиновников Кубы за эксплуатацию труда граждан
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter