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В Сети появилось видео падения автомобиля в реку Фонтанку в Петербурге

В Интернете появилось видео с падением легкового автомобиля в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал портал 78.ru

На видео показано, как легковой автомобиль трогается с места и падает в воду с набережной. После к реке начинают подбегать люди.

16 ноября издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Санкт-Петербургу сообщило, что легковой автомобиль Renault Logan упал в воду на набережной реки Фонтанки. По данным ведомства, в машине находился водитель и двое детей: ребенок девяти лет и пятимесячный младенец. У них зафиксировали переохлаждение средней степени. Как сообщили в МЧС, один из прохожих нырнул в воду, чтобы помочь вытащить детей на берег.

В конце сентября этого года автомобиль Volkswagen упал в Москву-реку, в результате инцидента погибли два человека.

Теги: Петербург, ДТП
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