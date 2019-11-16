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Депутат Шеин сообщил детали последней переписки с Никитой Исаевым

Лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев накануне своей смерти обсуждал с заместителем главы фракции партии «Справедливая Россия» Олегом Шеиным предстоящую поездку в Череповец. Переписка есть в распоряжении РБК.

Исаев прислал в мессенджере Шеину скриншот с сервиса «Яндекс.Новости», где видна новость «Никита Исаев просит генпрокурора проверить нижегородского мэра». Материал с таким названием публиковало издание «Нижний сейчас». В нем шла речь о жалобах обманутых дольщиков из Нижнего Новгорода и о том, что Никита Исаев попросил Генпрокуратуру проверить факты, которые он получил в обращении от дольщиков.

Отвечая на присланный ему скриншот, Шеин ответил: «Отлично». Затем Исаев прислал депутату ссылку на материал издания Gorodche.ru, в котором сообщалось о предстоящем митинге в Череповце. «Готов к митингу в Череповце», — добавил Исаев. Последнее сообщение от него было отправлено в 17:34 15 ноября.

О смерти Исаева 16 ноября сообщил его пресс-секретарь Александр Макаренко. Политик скончался в поезде Тамбов — Москва. Вероятной причиной смерти стали проблемы с сердцем. По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку. По предварительным данным, смерть Исаева не носит криминальный характер.

Как сообщает издание «Онлайн.Тамбов.ру», в Тамбове Исаев встречался с обманутыми дольщиками, которые не смогли добиться сдачи им квартир по нескольким адресам. В Череповце Исаев собирался поехать для противостояния против строительства целлюлозного завода.

Теги: политик, смерть, переписка, новости РБК
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