В Ленинградской области частный самолет совершил аварийную посадку

Частный самолет совершил аварийную посадку во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источник в экстренных службах.

Информацию РБК подтвердили в пресс-службе МЧС по региону. «На данное происшествие привлекались пожарно-спасательные подразделения, но наша помощь не потребовалась. По нашим данным, пострадавших и жертв нет», — сказали в пресс-службе.

Пилот самолета рассказал очевидцам, что возможной причиной экстренной посадки мог стать отказ двигателя, передает 47news. Один из очевидцев также отметил, что самолет летел над коттеджами и пытался избежать падения на дома. При этом, по словам свидетелей, при посадке он задел забор одного из участков. По данным издания, самолет выполнял учебный полет с аэродрома Манушкино.

Ранее, 8 ноября, в Брюховецком районе Краснодарского края аварийную посадку совершил легкомоторный самолет Ан-2. По данным МЧС России, никто не пострадал. В самолете находился один человек.