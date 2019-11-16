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Политика ,  
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В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот

Разница между признанием Крыма и Голанскими высотами несомненно существует, заявила РБК сенатор, член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди. Так она ответила на слова госсекретаря США Майкла Помпео, который сообщил, что между признаниями Крыма российским и Голанских высот израильскими есть разница. Он пояснил, что у каждого случая «свои обстоятельства» и США признали «реальное положение дел на месте и историю».

По словам Ковитиди, присоединение Крыма к России происходило в соответствии с нормами международного права. Народ реализовал свое право на самоопределение, что согласуется резолюцией ООН, пояснила она. «Решение США признать Голанские высоты территорией Израиля достаточно сомнительно», — скзала сенатор. Она отметила, что «достаточно вспомнить» о том, что эти высоты длительное время являются спорной территорией, в то время как история Крыма с момента развала Советского Союза — «история референдума о соединении с Россией».

Ковитиди указала, что «исконно Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии, так же как и Крым был и территорией Советского Союза». Только позднее две трети состава высот перешли к Израилю (во время Шестидневной войны), отметила она. А в 1981 году израильские власти в одностороннем порядке приняли закон, по которому юрисдикция страны распространялась на всю территорию, напомнила Ковитиди. «Относительно Голанских высот против перехода к другому государству принималось решение Совбеза ООН», — сказала сенатор (Совбез ООН не признал решение Израиля). Поддерживая решение СССР не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.

«Мне кажется, США необходимо более бережно относится к истории», — заключила Ковитиди.

Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов заявил РБК, что политика США — это «политика двойных стандартов». Он отметил, что Крым всегда был пророссийским и что на референдуме 1991 года большинство крымчан высказались за создание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики на правах «субъекта СССР и участника Союзного договора» (за решение высказались более 93% жителей полуострова).

По словам Зырянова, США «не признают то, что им невыгодно, и признают то, что выгодно». Кроме того, он добавил, что Штаты принимают «не соответствующие действительности резолюции». «Они постоянно что-то говорят: тот же Помпео сейчас подтверждает, что у них Крым в международной повестке — это попытка давления на Россию», — добавил Зырянов.

Теги: Крым, Майк Помпео, признание, Голанские высоты, новости РБК
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Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
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