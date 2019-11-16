Ким Чен Ын оценил мастерство пилотов на учениях ВВС и ПВО

Ким Чен Ын оценил мастерство пилотов на учениях ВВС и ПВО

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил совместные учения ВВС и ПВО, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Учения проходили в виде соревнований между подразделениями военно-воздушных сил и противорактеной обороны. Ким Чен Ын был удовлетворен мастерством пилотов и заявил о «непобедимой мощи» летного корпуса.

Северокорейский лидер отметил, что победу войск определяет идея, а не техническое превосходство. «Враги... никогда не смогут превзойти политико-идеологические, боевые и моральные преимущества наших военных», — сказал Ким Чен Ын.

11 ноября российский спецназ из Восточного военного округа прибыл в Китай на совместные учения Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Российским военным предстоит отработать де2йствия в составе международной антитеррористической группировки.

Стрельбы, запланированные на середину ноября, будут включать боевые стрельбы, освобождение заложников, десант.