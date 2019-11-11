Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН

Спецназ Восточного военного округа России прибыл в Китай, где примет участие в международных антитеррористических учениях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, Россия членом не является, но сотрудничает с организацией). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного округа.

По данным ведомства, активная фаза учений начнется в середине ноября этого года. Участники будут отрабатывать освобождение заложников в различных условиях и десантироваться с вертолетов, а также проведут боевые стрельбы.

В пресс-службе округа сообщили, что представители российского спецназа начали тренировки и отрабатывают предстоящие действия в составе международной антитеррористической группировки.

В ноябре этого года впервые состоялись российско-сербские учения «Славянский щит-2019». Их первый этап прошел в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки отечественных ВКС. Второй этап прошел с 23 по 29 октября в Сербии на военном полигоне Пасулянске-Леваде и на авиабазе Батайница. В ходе учений военные отработали взаимодействие сил воздушной обороны и противовоздушной авиации.