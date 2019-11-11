Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 08 ноя, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 08 ноя, 12:20
Сбербанк дополнит СП с Mail.Ru Group новым сервисом Технологии и медиа, 08:01 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:01 Цифровой вызов: как digital-трансформация изменила рынок путешествий Pro, 07:56 «Почта России» сократит сроки доставки посылок Общество, 07:52 Личный опыт: я живу в дореволюционном доме РБК и Элитная недвижимость, 07:45 Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН Общество, 07:41 В Минфине предложили исключить из УК две статьи за валютные нарушения Общество, 07:17 2% россиян полностью отказались от наличных Экономика, 07:00 Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 07:00 Командующий полицией Боливии опроверг наличие ордера на арест Моралеса Политика, 06:57 Трамп назвал «очень плохим шагом» обогащение урана Ираном Политика, 06:42 Создателей Apple Card заподозрили в гендерной дискриминации Технологии и медиа, 06:24 В двух штатах Австралии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров Общество, 06:11 Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки Финансы, 06:02
Общество ,  
0 
Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН

Спецназ Восточного военного округа России прибыл в Китай, где примет участие в международных антитеррористических учениях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, Россия членом не является, но сотрудничает с организацией). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного округа.

По данным ведомства, активная фаза учений начнется в середине ноября этого года. Участники будут отрабатывать освобождение заложников в различных условиях и десантироваться с вертолетов, а также проведут боевые стрельбы.

В пресс-службе округа сообщили, что представители российского спецназа начали тренировки и отрабатывают предстоящие действия в составе международной антитеррористической группировки.

В ноябре этого года впервые состоялись российско-сербские учения «Славянский щит-2019». Их первый этап прошел в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки отечественных ВКС. Второй этап прошел с 23 по 29 октября в Сербии на военном полигоне Пасулянске-Леваде и на авиабазе Батайница. В ходе учений военные отработали взаимодействие сил воздушной обороны и противовоздушной авиации.

Теги: спецназ, Китай, АСЕАН
Материалы по теме
Россия вернула из Сербии комплексы С-400 и «Панцирь-С»
Политика
В Египте начались первые совместные с Россией учения войск ПВО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter