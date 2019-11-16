Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 15 ноя, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 15 ноя, 12:10
Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты Технологии и медиа, 07:00 Два человека пострадали при стрельбе на футбольном матче в Нью-Джерси Общество, 06:32 Белый дом счел пустой тратой времени слушания об импичменте Трампа Политика, 06:27 Суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе в Благовещенске Общество, 06:23 Nissan отзовет 450 тыс. машин по всему миру из-за риска возгорания Технологии и медиа, 06:06 Трамп помиловал двух осужденных за преступления в Афганистане офицеров Политика, 05:58 Устроивший стрельбу в калифорнийской школе подросток умер в больнице Общество, 05:22 Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа Политика, 05:03 Суд отложил арест охранника колледжа в Благовещенске по делу о стрельбе Общество, 04:58 Apple удалила из App Store все связанные с вейпингом приложения Технологии и медиа, 04:46 Пользователи Facebook пожаловались на сбой в работе соцсети Технологии и медиа, 04:39 В Боливии в столкновении с полицией погибли пять сторонников Моралеса Политика, 04:34 В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер Бизнес, 04:19 Во Франции задержали новых фигурантов подготовки покушения на Макрона Политика, 04:15
Общество ,  
0 
Два человека пострадали при стрельбе на футбольном матче в Нью-Джерси

Два человека пострадали в результате стрельбы в американском городе Плезантвилл, штат Нью-Джерси, сообщает NBC.

Инцидент произошел в пятницу вечером во время футбольного матча школьных команд Плезантвилла и Камдена. По информации местных властей, один из пострадавших — ребенок в возрасте от 10 до 14 лет. Степень ранений не уточняется.

Стрельба началась на трибунах болельщиков Плезантвилла в третьей четверти матча, когда Камден лидировал. Игра была остановлена, спортсмены покинули поле, а болельщики побежали в укрытие. На место происшествия прибыла скорая помощь. Пострадавшие были госпитализированы.

30 октября в городе Лонг-Бич округа Лос-Анжелес неизвестные устроили стрельбу около жилого дома. В результате происшествия три человека были убиты, а еще девять ранены.

По сообщению местной полиции, выстрелы раздались после жалоб соседей на вечеринку в честь Хэллоуина.

Теги: стрельба, США, футбольный матч
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Три человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии
Общество
Устроивший стрельбу в калифорнийской школе подросток умер в больнице
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter