Два человека пострадали при стрельбе на футбольном матче в Нью-Джерси

Два человека пострадали при стрельбе на футбольном матче в Нью-Джерси

Два человека пострадали в результате стрельбы в американском городе Плезантвилл, штат Нью-Джерси, сообщает NBC.

Инцидент произошел в пятницу вечером во время футбольного матча школьных команд Плезантвилла и Камдена. По информации местных властей, один из пострадавших — ребенок в возрасте от 10 до 14 лет. Степень ранений не уточняется.

Стрельба началась на трибунах болельщиков Плезантвилла в третьей четверти матча, когда Камден лидировал. Игра была остановлена, спортсмены покинули поле, а болельщики побежали в укрытие. На место происшествия прибыла скорая помощь. Пострадавшие были госпитализированы.

30 октября в городе Лонг-Бич округа Лос-Анжелес неизвестные устроили стрельбу около жилого дома. В результате происшествия три человека были убиты, а еще девять ранены.

По сообщению местной полиции, выстрелы раздались после жалоб соседей на вечеринку в честь Хэллоуина.