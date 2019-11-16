Трамп помиловал двух осужденных за преступления в Афганистане офицеров

Президент США Дональд Трамп помиловал двух армейских офицеров, один из которых находится в тюрьме после того, как был осужден за убийство двух безоружных афганцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Белого дома.

В частности, своим указом Трамп помиловал старшего лейтенанта Клинта Лоренса, который приказал солдатам открыть огонь по мужчинам, которые двигались по направлению к ним на мотоцикле «с непривычной скоростью». За приказ открыть огонь по безоружным афганцам Лоренс в 2012 году был приговорен к 19 годам заключения.

Также президент помиловал майора Мэтью Голстейна, который был обвинен в незаконном убийстве мужчины в Афганистане и предстал перед военным трибуналом. Убийство произошло в 2010 году, Голстейн вернулся из Афганистана без каких-либо обвинений. Обвинение ему было предъявлено лишь после того, как он признался в нем во время тестирования на полиграфе для устройства на работу в ЦРУ. Гольстейн утверждал, что убил предполагаемого изготовителя бомб.